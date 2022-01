Manca davvero poco alla presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 10 pro e ormai conosciamo benissimo le specifiche tecniche che lo accompagneranno, niente più segreti.

Solo qualche giorno fa è trapelato il teaser ufficiale, di conseguenza le specifiche sono confermate. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

OnePlus 10 Pro: le specifiche tecniche ormai non hanno più segreti

Iniziamo subito con lo schermo, un 6.7 pollici in risoluzione QHD+ e con refresh rate a 120Hz. Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 unito a 8 o 12 GB di memoria RAM. Non mancherà ovviamente la ricarica rapida, vero cavallo di battaglia di OnePlus: in particolare, si tratterà della SuperVOOC a 80W per la ricarica cablata e AirVOOC a 50W per quella wireless con anche la reverse wireless charging.

Infine, non possiamo non parlare delle fotocamere: queste saranno in configurazione 48MP+50MP+8MP e saranno sviluppate in collaborazione con Hasselblad (nel tweet che vedete in basso si parla di 2nd Gen Hasselblad Camera). Adesso non resta dunque che attendere la presentazione ufficiale. Solo qualche giorno fa inoltre, un leak ha parlato di un video annuncio della presentazione che non è stato ancora pubblicato da OnePlus ma “rubato” da un leaker che l’ha ovviamente condiviso.

La presentazione, se il video dovesse rivelarsi reale, sarà l’11 gennaio alle 14:00 ora cinese. cioè 7:00 italiane. A questo punto, le specifiche le sappiamo, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire maggiori dettagli.