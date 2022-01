I prossimi smartphone di punta del produttore cinese OnePlus potrebbero fare il loro debutto ufficiale proprio a gennaio. Tra questi ci sarà anche il nuovo OnePlus 10 Pro, protagonista di nuovi rumors e indiscrezioni emerse in rete in queste ultime ore.

OnePlus 10 Pro in dirittura d’arrivo: ecco le presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore è emerso in rete un video teaser del prossimo OnePlus 10 Pro. Osservando quest’ultimo, possiamo osservare come la parte frontale del device non si discosterà molto da quella del suo predecessore. Qui troviamo infatti un display leggermente curvo ai lati con un foro laterale per la fotocamera anteriore. Dovrebbe trattarsi di un pannello SuperAMOLED da 6.7 pollici in risoluzione QHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

OnePlus 10 Pro Official Teaser Video. pic.twitter.com/pExux8WM3K — Mayank Kumar ❂ (@MayankkumarYT) December 30, 2021

Il design sarà però differente sul retro. Qui, infatti, troviamo un nuovo modulo fotografico di forma rettangolare sul lato sinistro della backcover, dove sono collocati tre sensori fotografici da 48, 50 e 8 MP, mentre la fotocamera per i selfie dovrebbe essere da 32 MP. Per quanto riguarda il frame, in basso troviamo la porta USB Type C, il microfono, lo speaker e il carrellino per la sim, mentre di lato troviamo nuovamente l’ormai iconico slider per passare subito alle modalità silenzioso e vibrazione.

Vi ricordiamo che OnePlus 10 Pro sarà uno smartphone di fascia alta e sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 con diversi tagli di memoria. Questi dovrebbero comprendere almeno 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Non dovrebbe infine mancare una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W.