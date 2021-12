Il colosso sudcoreano sta preparando l’arrivo ufficiale sul mercato di un nuovo smartphone medio di gamma. Si tratta nello specifico del prossimo Samsung Galaxy M33, avvistato poche ore fa su Geekbench. Dai benchmark emersi, sembra che potrebbe trattarsi di un re-branded di un altro device dell’azienda.

Samsung Galaxy M33 in arrivo: potrebbe essere un re-branded

Samsung Galaxy M33 sarà uno dei prossimi smartphone che presenterà il colosso sudcoreano. Nel corso delle ultime ore quest’ultimo è stato avvistato sul sito web Geekbench. Dai benchmark pubblicati, possiamo notare come a bordo ci sarà il processore Exynos 1200, mentre i punteggi totalizzati sono stati 726 punti in single core e 1830 punti in multi core.

Questa caratteristica unita ai risultati dei benchmark, però, lascia intuire che questo device potrebbe essere un re-branded di un altro device della serie Galaxy A. Qualche giorno fa, infatti, anche il prossimo Samsung Galaxy A53 5G è passato da Geekbench e i risultati sono pressoché identici con quelli del Galaxy M33.

Tra le altre caratteristiche tecniche, questo nuovo smartphone vanterà la presenza di una grande batteria da 6000 mAh, mentre il sistema operativo sarà già Android 12 al debutto. Il display, poi, avrà senza ombra di dubbio una elevata frequenza di aggiornamento, dato che il suo predecessore ha già un display a 90Hz. Vi ricordiamo infatti che lo scorso Samsung Galaxy M32 dispone sul fronte di un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+ a 90Hz con una luminosità di picco di ben 800 nits, mentre il processore montato a bordo è il SoC MediaTek Helio G80.