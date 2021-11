Il noto operatore telefonico francese Iliad continua a stupire gli utenti grazie alle sue offerte davvero incredibili e proposte soprattutto ad un basso costo. Tra queste, sono ancora disponibili ad esempio le offerte Giga 80 e Giga 120.

Iliad: diverse offerte disponibili a partire da 4,99 euro al mese

Come già accennato, un gran numero di utenti in Italia è stato letteralmente conquistato dal noto operatore telefonico francese. Le offerte proposte da Iliad, infatti, hanno come loro punto di forza il costo mensile piuttosto basso e tanti giga utilizzabili per navigare.

Tra le offerte ancora disponibili all’attivazione per tutte le tipologie di utenti troviamo ad esempio Iliad Voce. Si tratta dell’offerta più economica dell’operatore e che, ad un costo mensile di 4,99 euro, permette di avere minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri e 40 MB di traffico dati.

Oltre a questa, sono poi ancora disponibili altre due offerte ancora più allettanti. Si tratta in particolare delle promo Giga 80 e Giga 120. La prima permette di usufruire di 80 GB di traffico dati con connettività 4G e 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 7,99 euro al mese. La seconda offerta, invece, ad un costo di soli 9,99 euro al mese, permette agli utenti di utilizzare addirittura 120 GB di traffico dati con anche inclusa la connettività 5G e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti.

Con tutte queste offerte sono poi inclusi alcuni servizi come Mi Richiami, l’hotspot, la Segreteria Telefonica e il controllo del credito residuo.