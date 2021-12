Il mese di dicembre è quasi finito ma ci ha riservato tantissime sorprese e soprattutto grandi film e serie TV sulla nota piattaforma di streaming Netflix. Anche il nuovo anno si prospetta altrettanto ricco di sorprese. Scopriamo qui di seguito tutti i titoli in uscita a gennaio 2022.

Netflix: ecco tutti i film e le serie TV in uscita a gennaio 2022

Il nuovo anno è ormai alle porte e la nota piattaforma di streaming si prepara a portare tante novità. Come già detto, il mese di dicembre ci ha riservato davvero tante sorprese, come l’ultima parte de La Casa Di Carta, la seconda stagione di Emily in Paris e le nuove storie brevi della nota serie tv spagnola Elite. Anche gennaio, però, non sarà da meno, anzi, sarà anch’esso ricco di titoli di rilievo.

Serie TV

Superstore (stagione 6) – 1 gennaio

The Good Doctor (stagione 4) – 1 gennaio

The Big Bang Theory (stagione 12) – 1 gennaio

Manifest (stagione 1-3) – 1 gennaio

For life (stagione 1) – 2 gennaio

On becoming a God (stagione 1) – 15 gennaio

Serie TV originali Netflix

Incastrati (stagione 1) – 1 gennaio

Operazione amore (stagione 3) – 1 gennaio

Rebelde (stagione 1) – 5 gennaio

The club (stagione 1 parte 2) – 6 gennaio

Undercover (stagione 3) – 10 gennaio

The Journalist (stagione 1) – 13 gennaio

After Life (stagione 3) – 14 gennaio

Archive 81 universi alternativi (stagione 1) – 14 gennaio

Ozark (stagione 4 parte 1) – 21 gennaio

L’alta stagione (stagione 1) – 21 gennaio

Snowpiercer (stagione 3) – 25 gennaio

Chosen (stagione 1) – 27 gennaio

La donna nella casa di fronte alla ragazza alla finestra (miniserie) – 28 gennaio

Venne dal freddo (stagione 1) – 28 gennaio

Feria – la luce piu’ oscura (stagione 1) – 28 gennaio

Film originali Netflix

4 metà – 5 gennaio

El Paramo terrore invisibile – 6 gennaio

Mother/Android – 7 gennaio

L’origine du monde – 11 gennaio

How i fell in love with a gangster – 12 gennaio

Brazen – 13 gennaio

Photocopier – 13 gennaio

Riverdance l’avventura animata – 14 gennaio

El comediante – 14 gennaio

Il trattamento reale – 20 gennaio

Monaco: sull’orlo della guerra – 21 gennaio

Home team – 28 gennaio

Film

1 gennaio

Alba generosa

Amami… e non giocare

Amici come prima

Beware of Children

Circulez y’a rien a voir

Comfort and joy

Convoy

Così come sei

Das Versprechen

Dernier atout

Don’t bother to knock

Dulcima

Edoardo e Carolina

Elles n’oublient jamais

Ensemble, nous allons vivre une tres, tres grande histoire d’amour…

Entertaining mr. sloane

Feux rouges

Frankenstein 90

Ghost ship

Gli aquiloni non muoiono nel cielo

Heavens above!

Hue and cry

Intruder

It’s all over town

L’estate prossima

La fiancee qui venait du froid

Le couer a l’ouvrage

Le cousin

Le diable par la queue

Le frere du guerrier

Le papillon

Les copains du dimanche

Love, etc.

Monsieur Vincent

Nessuno come noi

Nurse on wheels

Orders to kill

Passengers – Mistero ad alta quota

Percy

Restless natives

S.W.A.T.: sotto assedio

Salmonbarries

Se son rose…

The adultress

The cruel sea

The ealing comedy collection: the Maggie

The frightened city

The Iron Maiden

The life and adventures of Nicholas Nickleby

The raging moon

The reader – A voce alta

The sound barrier

The young ones

Three sisters

Ti presento Sofia

Trop belle pour toi

Une hirondelle a fait le primtemps

Went the day well?

Who done it?

3 gennaio

Bad Boys for Life

5 gennaio

Doctor Sleep

Motherless Brooklyn – I segreti di una città

6 gennaio

Uncle Drew

7 gennaio

Una festa esagerata

Classe Z

Puoi baciare lo sposo

10 gennaio

I magnifici sette

14 gennaio