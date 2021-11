Ad ottobre è sbarcata ufficialmente su Netflix la terza stagione di You, la serie tv con protagonista il killer Joe Goldberg (interpretato dall’attore Penn Badgley). Quest’ultima non ha deluso le aspettative e ha lasciato i fan senza fiato. Al finale (allerta SPOILER), Joe va a Parigi alla ricerca di Marienne ma a quanto pare in questa città potrebbe incontrare anche un personaggio di un’altra serie televisiva.

Potrebbe arrivare un crossover su Netflix tra le serie tv You e Emily in Paris

Ebbene sì, probabilmente in molti ci avevano anche pensato guardando il finale della terza stagione di You con protagonista l’attore Penn Badgley ma ora arriva anche Netflix a stuzzicare gli animi dei fan. Come anticipato nel titolo di questo articolo, infatti, la prossima stagione di You potrebbe riservare un crossover con un’altra serie tv della nota piattaforma, ovvero Emily in Paris.

Come già detto, a stuzzicare la fantasia dei fan è stata addirittura la stessa Netflix tramite la pubblicazione di alcuni post sulle proprie pagine social. In questi post, viene per l’appunto presa in considerazione questa possibilità tramite dei meme tra le due serie tv.

Se fosse realmente così, sarebbe sicuramente molto interessante e possiamo solo immaginare quali strambe vicende accadranno ai due protagonisti delle serie tv. Tra le varie ipotesi di quel che accadrà, se dovesse esserci il crossover, possiamo immaginare che Joe si innamorerà e di conseguenza avrà un’ossessione per Emily, non riuscendo forse a ritrovare la sua amata Marienne. Staremo a vedere se arriverà la conferma ufficiale.