Kena-Mobile-100-GB-da-aggiungere-alla-propria-offerta

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile da diverso tempo permette ai propri utenti di usufruire di ulteriori giga in più per navigare in internet. Secondo quanto è emerso, anche fino a gennaio sarà possibile attivare 100 GB in più.

Ancora 100 GB da attivare con alcune offerte di Kena Mobile

L’operatore virtuale di TIM ha da poco comunicato che fino all’11 gennaio 2022 sarà ancora possibile attivare giga extra alla propria offerta. In particolare, potranno attivare l’Opzione 100 Giga tutti i clienti dell’operatore ad un costo di 1,99 euro al mese. Questi ultimi avranno una durata totale di 30 giorni dall’attivazione.

Per le festività natalizie, Kena Mobile aveva anche reso disponibile l’offerta Kena 7,99 Special con 100 GB extra offerti gratuitamente per un mese e sarà possibile attivarla ancora fino a gennaio. L’offerta in questione comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 200 GB di traffico dati.

Questa offerta è attivabile da tutti gli utenti che effettueranno la portabilità da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali, ovvero Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

Vi ricordiamo comunque che l’operatore permette di attivare l’offerta Kena 7,99 anche a tutti gli utenti che vorranno attivare un nuovo numero. In questo caso, però, si avranno a disposizione “soltanto” 50 GB di traffico dati. Il costo mensile sarà pari a 9,99 euro ed è inoltre previsto un costo di attivazione pari a 4,99 euro.