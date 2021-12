Stanno per arrivare le festività natalizie e l’operatore virtuale Kena Mobile ha deciso di lanciare ufficialmente una versione speciale di una sua offerta. In particolare, da oggi l’operatore renderà disponibile la promo denominata Kena 7,99 Special con in aggiunta 100 GB extra che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti.

Kena Mobile lancia la primo Kena 7,99 Special con 100 GB in più per le festività natalizie

Come già accennato, a partire da oggi 14 dicembre 2021 sarà disponibile un’edizione speciale di un’offerta mobile del noto operatore telefonico virtuale di TIM. Si tratta dell’offerta denominata Kena 7,99 Special. Quest’ultima include solitamente minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati per navigare in internet.

Tuttavia, l’operatore deciso di offrire a tutti i nuovi clienti che la attiveranno ben 100 GB extra per 30 giorni, i quali andranno qui di ad aggiungersi agli altri giga già inclusi nell’offerta, per un totale di ben 200 GB da sfruttare durante il periodo delle festività natalizie.

Oltre a questo, Kena Mobile ha deciso di offrire a chi attiva un’offerta effettuando la portabilità anche un buono Amazon dal valore di 10 euro. Per poterlo avere, però, gli utenti dovranno effettuare almeno un rinnovo dopo aver attivato l’offerta.

Vi ricordiamo che Kena 7,99 Special è riservata a tutti gli utenti che effettueranno la portabilità del proprio numero dagli operatori Iliad e PosteMobile e anche da alcuni operatori telefonici virtuali. Tra questi, sono compresi Lycamobile, CoopVoce, ho. mobile, Tiscali, Fastweb, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.