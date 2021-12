Sorprese assurde sono a disposizione degli utenti di bennet che al giorno d’oggi sono pronti a mettere mano al proprio portafoglio per acquistare nuovi prodotti di tecnologia, cercando nel contempo di risparmiare il più possibile su ogni ordine.

L’unico modo per godere delle riduzioni discusse nell’articolo, consiste nel recarsi in ogni punto vendita in Italia, senza limitazioni territoriali o vincoli di alcun tipo. I clienti non devono fare altro che recarsi presso il negozio più vicino alla propria residenza, entro la data limite della campagna. I prodotti sono ad ogni modo commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto sono completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti verranno rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid per ricevere gratis nuovi codici sconto Amazon da utilizzare su ogni acquisto.

Bennet: tutte le offerte più pazze del periodo

Bennet prova a superare le offerte delle dirette concorrenti del mercato, proponendo una campagna promozionale ricca di sconti e di prezzi molto più bassi del normale. Il top di gamma che l’azienda ha deciso di includere al suo interno, è l’eccellente Apple iPhone 13, un vero e proprio must have per il 2022, caratterizzato da un prezzo finale di vendita di 899 euro.

Non mancano chiaramente riferimenti a prodotti decisamente meno costosi, ovvero in vendita ad un prezzo che non supera i 239 euro; stiamo parlando ovviamente di Alcatel 1SE 2020, Galaxy A03s o anche di Galaxy A32. Il volantino discusso nell’articolo lo potete sfogliare direttamente a questo link, ricordando comunque che è valido solo ed esclusivamente fino al 31 dicembre 2021.