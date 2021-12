L’elettrificazione dei veicoli è un tema sempre più importante e delicato. L’obiettivo principale è quello di eliminare i motori diesel e benzina per passare ai motori elettrici e salvaguardando così l’ambiente. Ma siamo certi che sia la verità?

Il Diesel inquina meno dell’elettrico

Questo pensiero generale è basato sul fatto che durante il periodo di circolazione, le emissioni prodotte dall’elettrico sono nettamente inferiori rispetto ai motori termici. Per avere una visione completa però, dobbiamo analizzare le emissioni prodotte in tutte le fasi dell’auto. Dalla costruzione al suo smaltimento.

Analizzando soprattutto quest’ultima fase, lo smaltimento, scopriremo che una vettura elettrica produce il doppio delle emissioni prodotte da un veicolo diesel. Per essere meno inquinante, un’auto elettrica dovrebbe restare in circolazione per almeno 580.000 chilometri.