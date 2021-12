Le prime immagini di Huawei P50 Pocket hanno certamente catturato l’attenzione degli utenti e degli addetti ai lavori. Il device rappresenterà il nuovo foldable dell’azienda e il debutto imminente lo rende ancora più interessante.

Per scoprire tutti i segreti dello smartphone pieghevole bisognerà attendere il 23 dicembre. Huawei non ha confermato ufficialmente nessuna informazione ma, grazie ad alcune indiscrezioni, possiamo anticiparvi alcuni dettagli.

Iniziamo subito dicendo che il Huawei P50 Pocket è il device conosciuto in precedenza come Mate V. Il display principale sarà da 6.85 pollici e il design a conchiglia permetterà di aprire lo smartphone esattamente come il Galaxy Z Flip3.

Huawei P50 Pocket si prepara per il debutto ufficiale

Sarà presente anche un display secondario sulla scocca esterna. Il produttore ha scelto un pannello circolare da 1 pollice per poterlo inserire nell’area immediatamente sottostante al comparto fotografico.

Questa scelta richiama coerentemente lo stile della famiglia P50 con le due aree circolari per le fotocamere. Le ottiche si preannunciano tre con la principale da 50MP affiancata da un sensore da 13MP e da 8MP.

Al momento non si conoscono le funzionalità specifiche ma ci aspettiamo una lente ultrawide e uno zoom da 3x. Inoltre, il display secondario potrà essere utilizzato per scattarsi selfie utilizzando le ottiche principali.

Dalle immagini rilasciate si nota immediatamente la colorazione d’orata pensata principalmente per un pubblico femminile. Infatti, la testimonial scelta è Guan Xiaotong che ha posato per la pubblicità del device. Arriverà anche una colorazione blu per permettere agli utenti di scegliere tra le due opzioni. Il prezzo di lancio dovrebbe essere inferiore ai 999 dollari per contrastare il Samsung Galaxy Z Flip3.

Ci aspettiamo che il 2022 sarà l’anno dei device foldable. Oltre al debutto di Huawei P50 Pocket arriverà anche il nuovo OPPO Find N e certamente la nuova generazione di Samsung Galaxy Fold in entrambe le varianti.