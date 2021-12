Vivo prevede di introdurre la sua nuova serie Vivo S12 in Cina, insieme al Vivo Watch 2 di seconda generazione. Il suo sotto-marchio iQOO rilascerà il nuovo iQOO Neo 5s per il mercato dei device con Snapdragon 888 qualche giorno prima. Nel frattempo, si vocifera che la serie Vivo V23 uscirà presto.

Il Vivo V23 Pro è stato molte volte menzionato sul web ed il SoC Dimensity 1200 ha persino superato un test Geekbench. Il telefono dovrebbe anche avere un sensore per fotocamera da 64 megapixel e una potente fotocamera selfie. Sono trapelate anche informazioni in merito al retro del telefono che cambia colore.

Vivo V23 Pro arriverà il 4 gennaio

Probabilmente, questo vetro intercambiabile sarà senza dubbio una delle caratteristiche del dispositivo. Dopotutto, la serie Vivo V è nota per la sua fotocamera e l’estetica. Di conseguenza, l’azienda sta lavorando duramente per rendere questo articolo uno dei più alla moda sul mercato. Il Vivo V23 Pro, secondo 91Mobiles, avrà un design in vetro che cambierà il colore del pannello posteriore se esposto alla luce del sole. Secondo i rapporti, la luce UV provoca una reazione nel vetro posteriore, facendo cambiare colore al pannello.

Le specifiche complete del dispositivo sono sconosciute, tuttavia, dovrebbe essere alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 1200, come affermato in precedenza. Quest’anno è stato trovato in un’ampia gamma di smartphone ed è un processore competente con una velocità di clock di 3 GHz e un metodo di fabbricazione di 6 nm. Il device dovrebbe includere almeno 8 GB di RAM ed eseguirà il sistema operativo Android 12.

Secondo i rapporti, il Vivo V23 Pro sarà rilasciato in mercati selezionati il ​​4 gennaio.