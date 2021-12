Per il prossimo mese è previsto il debutto ufficiale del nuovo tablet low cost di casa Samsung. Stiamo parlando in particolare prossimo Samsung Galaxy Tab A8 2021 e, nel corso delle ultime ore, sono emersi numerosi dettagli riguardanti design, specifiche e prezzi di vendita.

Samsung Galaxy Tab A8 2021: ecco quanto è emerso in queste ore

Nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati in rete numerosi dettagli riguardanti il prossimo tablet di casa Samsung. In primis, sono state pubblicate quelle che sembrano essere le immagini renders ufficiali. Stando a queste ultime, il prossimo Samsung Galaxy Tab A8 2021 avrà un ampio display da 10.5 pollici di diagonale nel form factor di 16:10 e con le cornici simmetriche tra loro.

Il frame del tablet ospiterà i vari microfoni, il tasto di accensione e spegnimento, il bilanciere del volume, l’entrata per lo slot per la scheda microSD, il jack audio per le cuffie, la porta di ricarica USB Type C, due speaker audio e il sensore biometrico per lo sblocco.

Dal punto di vista tecnico, il display sarà un pannello IPS LCD in risoluzione FullHD+. La fotocamera anteriore sarà caratterizzata da un sensore da 5 megapixel, mentre la fotocamera posteriore è da 8 megapixel. Lato prestazionale, invece, ci sarà il SoC Unisoc Tiger T618 con tagli di memoria da 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage interno.

La batteria avrà una capienza di 7040 mAh e il sistema operativo Android 11. Per quanto riguarda il prezzo, infine, sembra che Samsung Galaxy Tab A8 2021 arriverà per il mercato europeo ad un prezzo di partenza di circa 230 euro.