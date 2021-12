WhatsApp sta rilasciando un aggiornamento dei messaggi vocali che dovrebbe accontentare molti dei suoi utenti abituali. Gli utenti possono ora visualizzare in anteprima un clip vocale prima di inviarlo grazie alla nuova versione.

In un tweet, WhatsApp ha rivelato la nuova funzionalità, sottolineando quanto possa essere scomodo eliminare e registrare di nuovo continuamente una registrazione audio dopo aver commesso un errore. Sebbene sia ancora disponibile, il nuovo approccio ti consente di ascoltare la registrazione prima che venga inviata, piuttosto che dopo che è stata inviata. In questo modo, puoi essere certo che il tuo messaggio sta consegnando esattamente ciò che desideri.

WhatsApp: l’aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti

Tieni premuta l’icona del microfono per visualizzare in anteprima il messaggio vocale, quindi scorri verso l’alto per bloccarlo nella registrazione a mani libere. Al termine, premi il pulsante di riproduzione e poi il pulsante di arresto al centro per visualizzarne l’anteprima. Quindi puoi premere il pulsante di invio.

Gli utenti possono anche bloccare il microfono in altre app di Meta, come Facebook Messenger e Instagram, in modo da non dover tenere premuto il dito durante la registrazione. Nessuna delle due app, tuttavia, consente all’utente di visualizzare in anteprima la registrazione prima di condividerla.

È un buon strumento da avere e dovrebbe essere disponibile sul web, desktop, iOS e sui migliori telefoni Android. Meta potrebbe aggiornare le sue altre app di messaggistica per includere le anteprime dei messaggi vocali in futuro. Con l’Assistente Google puoi ottenere il massimo da questi gadget e servizi intelligenti.

Google Assistant è il miglior assistente vocale intelligente per ottenere risposte alle tue domande e tenere traccia della tua vita digitale, ma è anche eccezionale per controllare gadget e servizi per la casa intelligente.