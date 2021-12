Si dice che il Moto Edge X30 abbia difficoltà di surriscaldamento con l’ultima CPU di punta Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Allo Snapdragon Tech Summit, il produttore americano di semiconduttori ha annunciato il suo processore di punta basato su 4 nm, soprannominato Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm ha anche promesso un aumento delle prestazioni del 20% rispetto allo Snapdragon 888, che è stato rilasciato all’inizio di quest’anno.

Il Motorola Edge X30 alimentato da Snapdragon 8 Gen 1 ha segnato oltre 1 milione su AnTuTu all’inizio di questo mese, a dimostrazione di questa affermazione. A parte questo, il chip supera lo Snapdragon 888 di circa il 60% in termini di prestazioni della GPU. La tecnologia si basa sulla sofisticata tecnologia di processo a 4 nm e si basa sull’architettura ARMv9.

Moto Edge X30: cosa c’è che non va

Inoltre, in termini di prestazioni single e multi-core, il chipset appena rilasciato sembra essere quasi il 10% più veloce del suo predecessore, lo Snapdragon 888. L’architettura ridisegnata ha fatto sperare che la nuova CPU non si surriscaldi come ha fatto lo Snapdragon 888. Tuttavia, una fonte affidabile afferma che questo non sarà il caso del Moto Edge X30. Nel Moto Edge X30, lo Snapdragon 8 Gen 1 si surriscalda.

Ice Universe, un noto insider, ha riferito su Twitter all’inizio di questa settimana che i problemi di surriscaldamento con i migliori chipset di Qualcomm sono ancora presenti. La fonte ha affermato nel tweet che il test intensivo dell’ultimo Snapdragon 8 Gen 1 si è rivelato estremamente caldo nei telefoni Moto. Il tweet si riferiva al Moto Edge X30, che è stato appena rilasciato.

Per dirla in altro modo, è probabile che il chip soffra di un grave throttling termico. Ciò, ovviamente, causerà preoccupazione per i problemi di riscaldamento. Queste nuove informazioni sono in linea con uno studio precedente che suggeriva che lo Snapdragon 8 Gen 1 potrebbe avere problemi di calore. La nuova architettura ARM, secondo il noto insider della rete Universelce, non è buona come quella che Apple utilizza nei suoi chipset. Il Moto Edge X30 è il primo smartphone ad avere il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Questi problemi con il throttling termico del chipset mettono in dubbio il lancio di smartphone con un nuovo processore nel prossimo futuro.