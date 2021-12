Samsung presenterà nelle prime settimane del prossimo anno la famiglia di tablet Galaxy Tab S8. Fino ad ora i device erano avvolti dal mistero, ma è stata la stessa azienda coreana a svelare in maniera non intenzionale la lineup in arrivo.

Infatti, un documento interno è finito online sulla pagina di supporto per Galaxy Tab S7 nella versione Inglese del sito. All’interno del file scovato dai ragazzi di GalaxyClub.nl, sono descritte le modalità per effettuare una permuta tra un proprio tablet e i nuovi Galaxy Tab S8.

Inoltre, il documento conferma quali sono i tablet di nuova generazione interessati dalla promozione, confermando così l’intera famiglia. La serie sarà composta da Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra.

Samsung si sta preparando al lancio della famiglia Galaxy Tab S8

Le voci riguardanti l’adozione della stessa nomenclatura rispetto alla famiglia Galaxy S sono quindi state confermate in pieno. Purtroppo, non sono disponibili dettagli ufficiali sulla dotazione hardware dei tre device, ma anche in questo caso possiamo affidarci alle indiscrezioni.

Per quanto ne sappiamo fino ad ora, il Samsung Galaxy Tab S8 sarà caratterizzato da un displat TFT da 11 pollici, Tab S8+ avrà un pannello OLED da 12.4 pollici e Tab S8 Ultra arriverà ad un display OLED da 14.6 pollici. Tutti i dispositivi saranno spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e potranno contare su almeno 128GB di memoria interna.

Il lancio è previsto per le prime settimane di febbraio e molto probabilmente Samsung sfrutterà lo stesso evento Galaxy unpacked per presentare i Galaxy Tab S8 e i Galaxy S22.