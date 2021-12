Xiaomi è un attore di primo piano nel mercato dello sviluppo della tecnologia di ricarica rapida. L’azienda ora dispone di un sistema di ricarica rapida da 120 W, ma punta a migliorare i suoi attuali metodi di ricarica. Xiaomi sta attualmente testando una carica flash di oltre 100 W, secondo il famoso blogger tecnologico Weibo DCS.

Secondo lo studio, il ritmo di ricarica è regolato per adattarsi a una maggiore capacità della batteria. Allo stesso tempo, la durata della batteria e la velocità di ricarica saranno garantite. Purtroppo, il blogger non ha fornito dettagli su questa nuova tecnica di ricarica rapida. La potenza di ricarica più alta della serie Xiaomi 12, secondo quanto sappiamo finora, è di 120 W. Sebbene lo Xiaomi 12 uscirà quest’anno, il modello Ultra con ricarica rapida da 120 W sarà disponibile a marzo o aprile. Di conseguenza, il nuovo caricabatterie flash ultra-100 W di Xiaomi non sarà disponibile fino al rilascio della serie Xiaomi MIX 5.

Xiaomi MIX 5 sarà uno dei primi device con questo caricabatterie

La serie Xiaomi MIX 5 sarà la prima a ricevere questa opzione di ricarica. L’introduzione di questa serie di punta è prevista nella seconda metà dell’anno. Vale la pena notare che ci sono state molte speculazioni sul fatto che i prodotti di punta di fascia alta di Xiaomi offriranno requisiti di ricarica rapida con una potenza superiore a 120 W nella seconda metà del prossimo anno.

In termini di strategia, Xiaomi ha precedentemente rivelato una ricarica rapida da 200 W mentre dimostrava uno Xiaomi 11 Pro modificato. Ha una potenza di ricarica cablata di 200 W e impiega solo 8 minuti per caricarsi al 100%. Per la prima volta, la ricarica cablata fornirà una ricarica completa in meno di 10 minuti.

Inoltre regolerà sostanzialmente la generazione di calore della ricarica rapida da 200 W, in combinazione con la ‘tecnologia di raffreddamento a pompa fredda a forma di anello’ precedentemente rivelata da Xiaomi. Ciò aumenterà le prestazioni complessive di questa ricarica rapida ad altissima potenza aumentandone la sicurezza.