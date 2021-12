La data di lancio della nuova serie Xiaomi 12 è ancora incerta ma tutte le indiscrezioni emerse in questi ultimi giorni ritengono sia davvero vicina. Inizialmente si è parlato del 12 dicembre come data nella quale il colosso cinese avrebbe potuto tenere l’evento di lancio dei suoi dispositivi, ulteriori voci hanno poi smentito la notizia affermando che la presentazione sarebbe avvenuta il 28 dicembre. Le ultime novità sostengono, invece, che la data scelta da Xiaomi per procedere con il rilascio dei suoi smartphone sarebbe il 9 dicembre.

Xiaomi 12 Lite e Lite Zoom in arrivo questo mese: precederanno i top di gamma del colosso!

Pur non essendo ancora certa la data nella quale Xiaomi terrà l’evento di lancio dei suoi top di gamma, sembra possibile affermare che l’arrivo dei tre dispositivi Xiaomi 12 sarà accompagnato dal debutto di due ulteriori modelli: Xiaomi 12 Lite e Lite Zoom. I dispositivi di fascia media del colosso dovrebbero arrivare poco prima dei top di gamma. Dunque, l’azienda potrebbe annunciare i due modelli Lite e Lite Zoom il 9 o il 12 dicembre e la serie Xiaomi 12 il 28 dicembre.

Questo mese, dunque, l’azienda potrebbe rilasciare anche due modelli “low cost” dei tre top di gamma Xiaomi 12, Xiaomi 12 Ultra e Xiaomi 12X. Sulle specifiche e il design dei dispositivi economici del colosso cinese non abbiamo particolari informazioni. Le voci trapelate riferiscono che le versioni 12 Lite e Lite Zoom potrebbero avere display AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate a 120 Hz. A rendere differenti i due dispositivi sarebbe esclusivamente il comparto fotografico presente sul retro degli smartphone.