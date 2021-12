Vodafone offre tre promo da 100GB ai suoi vecchi clienti, eccole qui

Non ci sono altri pensieri in casa Vodafone se non quelli di voler recuperare gran parte del pubblico che è sfuggito durante gli scorsi mesi. In tanti, ingolositi dalle offerte di gestore come Iliad, hanno scelto di scappare via abbandonando quindi Vodafone che però ora vuole recuperare gran parte dei suoi ex utenti.

Da un punto di vista prettamente quantitativo, Vodafone non ha nulla di cui lamentarsi ma chiaramente non accetta che gli altri gestori possono portargli via degli utenti. Ecco quindi tre offerte strepitose ritornare all’attacco.

Vodafone: le nuove offerte dedicate agli ex clienti che ora possono rientrare gratis

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited