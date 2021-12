Nonostante si vedano pochi dispositivi di questo marchio dalle nostre parti, la nota azienda Sharp sta comunque continuando a proporre i suoi dispositivi mobile. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato ufficialmente per il mercato giapponese un nuovo entry-level, cioè il nuovo Sharp Aquos Wish.

Sharp presenta ufficialmente in Giappone il nuovo entry-level Sharp Aquos Wish

Sharp Aquos Wish è dunque il nuovo smartphone presentato in queste ore dal noto produttore. Come già accennato, si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato mobile. Le dimensioni complessive sono piuttosto compatte (si parla infatti di 147 x 71 x 8.9 mm e di 162 grammi di peso) e troviamo un display con una diagonale di soli 5.7 pollici.

Il pannello è di tipo IPS LCD ed ha una risoluzione pari ad HD+ e presenta in alto al centro un piccolo notch a goccia dove trova spazio una fotocamera anteriore da 8 megapixel. La backcover posteriore ospita invece un singolo sensore fotografico da 13 megapixel, mentre il sensore biometrico per lo sblocco è posto sul frame laterale del device.

Le prestazioni sono affidate al SoC Snapdragon 480 di Qualcomm con tagli di memoria che comprendono 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. La batteria è da 3370 mAh e troviamo inoltre le certificazioni IPX5, IPX7, IP6X e MIL-STD-810H.

Il nuovo Sharp Aquos Wish sarà distribuito in Giappone a partire da gennaio 2022 nelle colorazioni Olive Green Ivory e Charcoal, ma per ora l’azienda non ha rivelato notizie circa il prezzo di vendita ufficiale.