Un gruppo di hacker ha rubato quasi 200 milioni di dollari in criptovaluta dopo aver violato la popolare piattaforma di trading BitMart.

L’exchange con sede nelle Isole Cayman ha confermato che circa una settimana fa si è verificata una “violazione della sicurezza su larga scala”, con conseguente perdita di fondi dei clienti. Il CEO, Sheldon Xia, ha affermato che la società risarcirà tutti gli utenti coinvolti. Le perdite stimate ammontano a 100 milioni in criptovalute sulla blockchain di Ethereum e ulteriori 96 milioni in criptovalute su Binance Smart Chain. Il bitcoin sembra essere al sicuro, per ora.

BitMart inizialmente ha negato, dichiarando che i deflussi fossero semplici prelievi. Xia ha successivamente confermato l’attacco hacker, derivante da una chiave privata rubata che dava accesso a due dei portafogli digitali. “BitMart utilizzerà i nostri fondi per coprire l’incidente e risarcire gli utenti interessati”. “Nessun utente verrà danneggiato”. Le funzioni di deposito e prelievo sullo scambio sono state temporaneamente sospese, tuttavia dovrebbero riprendere in giornata. “Non ci sorprende che gli hacker prendano di mira la criptovaluta, in molti modi sono le nuove banche, il che rende questa una versione moderna di una rapina in banca con probabilmente meno rischi e meno sforzi“.

“Poiché la minaccia di un attacco ransomware continua a crescere per tutti i settori, gli scambi di criptovalute non faranno eccezione”.” La tecnologia che trattiene le criptovalute rende fin troppo facile rubare ingenti somme di denaro, con spesso poca o nessuna traccia di dove sia andato il denaro o di chi lo abbia rubato”, spiega Moore. “Quindi una migliore prevenzione iniziale per chi ha fondi digitali è fondamentale per aiutare a mitigare questa tendenza in crescita”. Ulteriori livelli di sicurezza, come l’autenticazione a due fattori, sono consigliati, nonché ulteriore cautela quando si tratta di e-mail sospette che potrebbero essere tentativi di phishing per ottenere credenziali di accesso.