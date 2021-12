Android offre 20 app a pagamento gratis sul Play Store solo per oggi

Dubbi ormai ce ne sono pochi: Android è il sistema operativo più utilizzato in assoluto nel mondo visto che conta circa 2 miliardi di utenti.

Questi numeri sono in grado di battere in realtà già affermata nel mondo dei sistemi operativi in generale, come addirittura Windows di Microsoft. Il merito è di tutte le opportunità che il robottino verde e Google mettono a disposizione ogni giorno, soprattutto all’interno del Play Store. Sul celebre market infatti proprio oggi ci sono tantissimi titoli a pagamento che diventano eccezionalmente gratis per tutti.

Per avere tutte le offerte direttamente sul vostro smartphone anche per quanto riguarda Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: gli utenti possono avere tante applicazioni e giochi a pagamento gratis proprio oggi

Numerosi titoli del Play Store di Google diventano gratis solo oggi tra applicazioni e giochi molto ambiti dal pubblico. Ovviamente tutto quello che dovrete fare sarà scrutare la lista qui sotto e scegliere il titolo da scaricare cliccando sul link dedicato. Il download verrà gestito in tutta sicurezza direttamente dal Play Store.