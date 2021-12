A Natale tutti gli utenti hanno la possibilità di risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato, grazie ad un volantino Comet che non ammette assolutamente rivali; al suo interno si trovano ottimi prezzi e prodotti sempre più scontati su cui fare effettivamente affidamento.

Per riuscire a risparmiare al massimo, lo ricordiamo, sarà possibile recarsi personalmente in negozio, oppure decidere di affidarsi direttamente al sito ufficiale di Comet, il quale comunque prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse superare i 49 euro di spesa (indipendentemente dalla tipologia della merce acquistata).Tutti i prodotti sono al solito commercializzati con garanzia di 2 anni dalla data effettiva di acquisto.

Comet: quanti sconti speciali nel volantino

Gli sconti raccolti all’interno del volantino Comet cercano in tutti i modi di attirare gli utenti all’acquisto di prodotti di tecnologia, in particolar modo smartphone dai prezzi complessivamente accessibili ed accettabili. L’unico top di gamma coinvolto nella campagna promozionale è l’Apple iPhone 12, un dispositivo del 2020, oggi disponibile a 779 euro nella sua variante da 128GB di memoria interna.

Molto buoni sono anche gli sconti applicati sulla fascia immediatamente inferiore rispetto alla suddetta, i quali vanno a toccare Xiaomi Redmi 10, Galaxy A52, Realme GT Master Edition, Oppo A94, Oppo A15, Galaxy A12 o anche LG Velvet e Wiko Power U20. Per ogni altra informazione in merito al volantino Comet discusso nel nostro articolo, consigliamo di aprire il sito ufficiale.