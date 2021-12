Un terreno di 500 metri quadrati è stato venduto per 2,43 milioni di dollari. Nuovo record per la più grande acquisizione di terreni mai realizzata nel metaverso.

L’acquisto da parte della società Metaverse Group batte di gran lunga il record precedente. Molte società si stanno avvicinando a questa nuova realtà, in particolare Meta (ex Facebook), Microsoft e Nike. Il metaverso è uno spazio virtuale in cui giocare, lavorare, interagire con gli altri o praticare qualsiasi attività. Metaverse Group si descrive come “la prima società immobiliare virtuale al mondo”. Si concentra sull’acquisto, lo sviluppo e la vendita di immobili all’interno del mondo digitale.

“Siamo felici di fare la storia chiudendo la più grande acquisizione di terreni nel metaverso fino ad oggi”, dichiara il CEO Andrew Kiguel. Tra i materiali promozionali dell’azienda ritroviamo Ready Player One, un romanzo di fantascienza. La storia è ambientata nel 2045, racconta di un gruppo di persone che trascorrono parti significative della loro vita all’interno di un universo virtuale chiamato OASIS (Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation).

Decentraland è un’altra delle numerose piattaforme VR. Un recente rapporto sullo stato attuale del metaverso descrive Decentraland come il più avanzato nell’universo delle blockchain. Oltre a tutte queste iniziative, uno dei lotti di immobili virtuali sarà utilizzato per sviluppare uno spazio adatto ad ospitare sfilate di moda ed e-commerce, in collaborazione con diversi marchi. “La moda è la prossima area di crescita nel metaverso”, spiega Sam Hamilton, responsabile dei contenuti presso la Fondazione Decentraland.