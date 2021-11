Nel corso delle ultime ore è spuntato in rete un nuovo brevetto della nota azienda giapponese Sony. In particolare, il brevetto ha rivelato un possibile controller PlayStation compatibile con dispositivi mobile, presumibilmente sia Android che IOS.

Sony potrebbe presentare un controller PlayStation compatibile con gli smartphone

Il settore dei videogiochi si è ampliato molto in questi anni, offrendo soprattutto numerosi contenuti in streaming o in cloud. Questo ha permesso ai videogiocatori di giocare non solo su PC o sulle proprie console, ma anche sugli smartphone. Abbiamo infatti visto quanto ha fatto il colosso Microsoft con il suo Xbox Cloud.

A quanto pare, però, anche la rivale giapponese Sony potrebbe essere interessata a fare una cosa simile. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore l’azienda ha depositato un brevetto ritraente un controller per smartphone.

Nello specifico, dal brevetto è possibile osservare come questo controller sia in sostanza un Dual Shock 4 (come quelli usati per la console PlayStation). A caratterizzarlo, però, sembra esserci una zona centrale adibita presumibilmente ad ospitare dispositivi mobile, come gli smartphone.

Se Sony realizzerà effettivamente questo controller, possiamo immaginare che abbia intenzione di espandere lo streaming di PlayStation Now anche su questi dispositivi. Oltre a questo, l’azienda potrebbe invece avere intenzione di produrre dei videogiochi PlayStation come esclusive di dispositivi con a bordo Android e IOS. Tuttavia, per ora si tratta soltanto di ipotesi, dato che Sony non ha dato conferme.

Vi ricordiamo che al momento sono ancora disponibili in offerta sul PlayStation Store numerosi videogiochi interessanti per il Black Friday.