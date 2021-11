TikTok sembra essere la piattaforma più emulata dalle app rivali. YouTube e Instagram hanno introdotto video verticali che riprendono palesemente quanto proposto dall’app cinese e anche Spotify di recente ha dimostrato il suo interesse nei confronti dei contenuti video.

Chris Messina ha scovato l’introduzione da parte di Spotify di una nuova sezione dedicata a brevi video musicali.

Spotify: arrivano i video musicali verticali in stile TikTok!

La nuova funzionalità è ancora in fase di test, dunque non tutti gli utenti hanno ancora la possibilità di sfruttarla. Spotify potrebbe procedere con l’effettiva introduzione della novità nel corso dei prossimi giorni rilasciando un nuovo aggiornamento.

Gli utenti potrebbero presto avere la possibilità di visualizzare dei brevi video musicali in stile TikTok. Sarà presente un’apposita sezione che, riprendendo il meccanismo della piattaforma cinese e di conseguenza quanto proposto in seguito da Instagram e YouTube, permetterà di visualizzare video a scorrimento verticale. La piattaforma farà spazio anche a una sezione nella quale saranno visibili informazioni aggiuntive sul brano musicale e sul suo autore e procederà con l‘introduzione del tasto “Mi Piace”.

A ricevere la possibilità di condividere videoclip di pochi secondi saranno tutti gli artisti, che potranno sfruttare Canvas per la realizzazione del contenuto da rendere visibile a tutti.

Pur non avendo ancora confermato l’arrivo della funzionalità, Spotify sembra ben disposta a procedere con il rilascio ufficiale e non è da escludere che questo possa avvenire entro le prossime settimane. Gli utenti potrebbero ricevere maggiori informazioni in futuro ma al momento sarà necessario attendere.