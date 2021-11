L’Europa ha perso la sua occasione per fermare la terza ondata dell’epidemia. Ora sta pagando un prezzo elevato, con nuovi blocchi imposti in tutto il continente.

Giovedì sera, la Francia ha annunciato nuove restrizioni su 16 regioni, tra cui Parigi e Nizza, sebbene il presidente Emmanuel Macron si sia rifiutato di reimpostare un blocco nazionale man mano che i casi aumentano.

Lunedì, gran parte dell’Italia, comprese le città di Roma e Milano, si ritroveranno a dover affrontare nuovi blocchi, mentre in Spagna, tutte le regioni ad eccezione di Madrid hanno deciso di limitare i viaggi durante le prossime vacanze di Pasqua. Anche la capitale tedesca Berlino ha interrotto il previsto allentamento del blocco, citando un numero crescente di casi di Covid-19.

I critici affermano che le nuove restrizioni sono arrivate troppo tardi e che gli attuali problemi dell’Europa possono essere ricondotti a politici troppo ansiosi di iniziare ad allentare.

Un monito che doveva essere ascoltato mesi fa

“La seconda ondata non è finita, il blocco è stato interrotto troppo presto, per consentire alle persone di fare acquisti per Natale”, ha detto alla CNN l’epidemiologo francese Catherine Hill. Ha detto che i livelli di infezione sono rimasti a un livello elevato. “Recentemente i ricoveri nelle unità di terapia intensiva sono aumentati e la situazione è ora critica in diverse parti del paese, compresa Parigi”.

Alessandro Grimaldi, il direttore delle malattie infettive dell’ospedale Salvatore nella città italiana dell’Aquila, ha detto alla CNN che la nuova variante più contagiosa ha “cambiato le carte in tavola”, aggiungendo che “inevitabilmente, le misure adottate per prevenire il contagio devono diventare più drastiche.”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia su questo quasi due mesi fa, quando è diventato chiaro che la variante britannica stava circolando nella maggior parte dell’Europa. “Una volta che diventa dominante, può avere un impatto sulla curva dell’epidemia in generale e portare alla necessità di un approccio più restrittivo alla sanità pubblica e alle misure sociali che devono essere messe in atto, in modo che i tassi di trasmissione possano diminuire”, ha affermato il Senior Emergency Officer dell’OMS. per l’Europa, disse all’epoca Catherine Smallwood.