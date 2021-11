Lo scorso 5 novembre 2021 la nota azienda automobilistica Toyota ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo crossover dalle dimensioni compatte. Stiamo parlando del nuovo Toyota Aygo X e, nel corso delle ultime ore, sono state avviate le prenotazioni online.

Toyota Aygo X: partono ufficialmente le prenotazioni online del nuovo crossover compatto

Toyota Aygo X è il nuovo crossover compatto presentato dalla nota azienda è, come già accennato, in queste ultime ore sono state avviate ufficialmente le prenotazioni online. Nello specifico, a tutti gli interessati basterà recarsi presso il sito dell’azienda nell’apposita sezione dedicata. Da questo sito, sarà poi possibile selezionare le proprie preferenze, come I colori, gli allenamenti, ecc.

Il nuovo crossover compatto a marchio Toyota è infatti proposto in tre diversi allestimenti e tutti propongono diverse feature e tecnologie. Il primo di questi è l’allestimento Trend, il quale include il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto, un sistema multimediale con uno schermo da 8 pollici e cerchi in lega da 17 pollici.

Il secondo allestimento disponibile è invece denominato Lounge. Rispetto al precedente presenta alcune feature migliori, tra le quali il sistema multimediale Toyota Smart Connect (con uno schermo più ampio da 9 pollici) e i fari con tecnologia Full LED. L’ultimo allestimento è poi denominato Limited e presenta alcune chicche estetiche, come la nuova verniciatura Cardamom Green con dettagli color Mandarino Orange. Dal punto di vista prestazionale, invece, il nuovo veicolo dell’azienda monta un motore 1KR-FE 3 cilindri di un litro di cilindrata, il quale è in grado di fornire una potenza di 72 CV.