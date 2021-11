Green Pass rinforzato: ristoranti, palestre, cinema e molto altro chiusi ai No Vax

Ancora una volta cambiano le regole e con nuovi canoni che di certo qualcuno faticherà ad accettare. Il Green pass assume una forma totalmente rinnovata ma lo farò ufficialmente dal prossimo 6 dicembre. Arriva dunque la nuova versione rinforzata del certificato verde, il quale fino al prossimo 15 gennaio includerà delle regole sempre più restrittive soprattutto per coloro che non hanno intenzione di provvedere a vaccinarsi.

I cosiddetti No Vax affronteranno dunque sempre più problematiche per accedere in qualsiasi posto che non sia quello di lavoro. Il nuovo Green pass rinforzato sarà rilasciato solo a coloro che avranno un certificato di guarigione o di vaccinazione completa contro il Covid-19. Sarà necessario portare con sé il documento anche in zona bianca, ottenendo la possibilità di accedere a strutture come bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, alberghi e quant’altro.

La validità del documento sarà ridotta da 12 a 9 mesi mentre l’obbligo di vaccinazione sarà esteso anche al personale amministrativo della scuola, delle sanità, del soccorso pubblico ma anche di forze di polizia e militari.

Green pass rinforzato: cambia tutto, chi non si vaccina avrà vita difficile

I non vaccinati non avranno diritto al nuovo tipo di Green pass, il quale li inibirà totalmente dal frequentare gli ambienti citati nel paragrafo precedente. Coloro che infatti non hanno la vaccinazione con ciclo completo o un certificato di guarigione, con il loro Green pass potranno solo ed unicamente andare al lavoro.

Resta invece in vigore la regola che prevede per coloro che non hanno alcun tipo di Green pass, l’impossibilità di utilizzare mezzi pubblici o di recarsi sul posto di lavoro.