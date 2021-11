Dopo il boom di Ottobre, ancora oggi Squid Game è in cima alle classifiche di popolarità per le serie tv di Netflix. Il successo di Squid Game ha superato le più rosee aspettative per la piattaforma streaming. Da prodotto pensato per il mercato sudcoreano e asiatico, la serie tv ha conquistato il mondo, Italia compresa.

Squid Game, quando arrivano i nuovi episodi della serie su Netflix

Gli episodi della prima stagione di Squid Game sono stati inseriti per la prima volta su Netflix lo scorso 17 Settembre. Anche se inizialmente non disponibile con doppiaggio in italiano, la serie tv basata sul “gioco del calamaro”, popolarissimo in Corea del Sud, ha ottenuto un ampio riscontro sia di pubblico che di critica.

I fan italiani di Squid Game, così come gli appassionati negli altri angoli del pianeta, si chiedono con grande insistenza se e quando sarà disponibile su Netflix una seconda stagione.

Le indiscrezioni delle ultime ore lasciano ben sperare. Anche se Netflix non ha ancora rinnovato la serie per una seconda stagione, tutto lascia pensare ad una conferma certa da parte della tv streaming. Il successo in termini di pubblico, infatti, dovrebbe essere un incentivo per la produzione di nuovi episodi.

Anche il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk ha rassicurato i fans, affermando di essere attualmente al lavoro per la scrittura di una seconda stagione. Se la presenza di una seconda stagione è più che scontata, i tempi invece sono tutt’oggi incerti. Netflix potrebbe rilasciare i nuovi episodi non prima del 2023.