Grazie a un aggiornamento super utile, trovare le informazioni esatte che stai cercando su una pagina Web di Microsoft Edge potrebbe presto essere più facile che mai. La funzione ‘trova nella pagina’ di Edge ora conterrà risultati correlati oltre a rintracciare semplicemente una determinata frase o termine sul tuo sito preferito, secondo il browser web.

Edge raggiungerà quindi programmi come Word e Blocco note, che possono fornire corrispondenze e risultati di ricerca simili se stai cercando maggiori informazioni su un termine specifico.

Microsoft Edge continua ad aggiornare la propria esperienza utente

La funzionalità è stata scoperta nel numero più recente di Edge Canary, indicando che è ora in fase di test in vista di un lancio pubblico più ampio nelle prossime settimane. In un’altra mossa per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente, Microsoft Edge sta apparentemente ottenendo una ‘modalità di efficienza’ potenziata per distinguersi dalla concorrenza.

La modalità Performance su Edge è stata rinominata per aiutare gli utenti ad aumentare la durata della batteria riducendo la quantità di elettricità e le risorse di sistema utilizzate dal browser, secondo WindowsLatest. Lo farà utilizzando una varietà di funzionalità, inclusa la possibilità di mettere le schede in background in modalità di sospensione dopo cinque minuti di inattività.

Ciò non solo aumenterà la durata della batteria del tuo dispositivo, ma aiuterà anche qualsiasi versione di Windows in esecuzione a funzionare meglio, anche se questo cambierà a seconda del dispositivo che stai utilizzando.

La modalità di efficienza di Microsoft Edge 95 è attualmente in fase di implementazione. L’annuncio arriva dopo che Microsoft Edge ha aggiunto funzionalità per aiutare gli utenti a confrontare i prezzi, risparmiare denaro, leggere le recensioni dei prodotti e altro ancora, tutto ciò sarà molto utile questo Black Friday.