Nel mondo Android uno dei pericoli maggiori è costituito dai malwares, i piccoli programmi malevoli infatti, sono super adoperati dagli hackers per infiltrarsi nei device della community e cercare di sottrarre loro dati di primaria importanza, come i files salvati in memoria e i codici di sicurezza legati alle loro piattaforme.

Tra i vari malwares che sono in circolazione, alcuni nomi sono più ricorrenti di altri, un esempio sono FluBot, Herorat e soprattutto Joker, ritenuto da molti il più letale che la mente umana potesse concepire.

La sua letalità è legata a molteplici fattori, in primis i danni in grado di recare agli utenti, Joker infatti è in grado di rubare tutti i dati contenuti all’interno del device e non solo, esso infatti può anche iscrivere l’utente a servizi a pagamento dal costo decisamente esagerato, come se non bastasse è anche in grado di leggere i messaggi SMS della vittima, la sua lista dei contatti, accedere a foto e video e molto altro.

Le app infette da Joker

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor – Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Queste le app analizzate e che hanno mostrato contenere lo script malevolo caratteristico di Joker, dunque evitatele a tutti i costi e nel caso sia troppo tardi, effettuate un reset del device.