Dopo essersi separata da Huawei alla fine dello scorso anno, quest’anno Honor ha lanciato la sua prima linea di smartphone come società indipendente, nei quali figura l’Honor 50 Lite. Ma andiamo con ordine. In occasione di un evento dedicato in Cina, la società ha presentato tre nuovi dispositivi: Honor 50, 50 Pro e 50 SE.

Honor 50 – qui trovate la nostra recensione completa – e Honor 50 Lite sono stati poi lanciati a livello internazionale, con alcune specifiche hardware e software differenti rispetto alle varianti cinesi; nella fattispecie, la versione Lite sembra addirittura essere un dispositivo completamente nuovo. A differenza degli smartphone Huawei – che non possono usarli a causa del ban, tutti i nuovi dispositivi Honor sono dotati dei Google Mobile Services.

In molti hanno infatti ipotizzato che l’Honor 50 Lite fosse un Honor 50SE sotto rebrand, ma non é assolutamente così. Lo smartphone è dotato di un display da 6,67 pollici – più piccolo rispetto alla variate SE, ed è disponibile nella sola variante da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Non mancano una quad camera con sensore principale da 64 megapixel, batteria da 4300 mAh con tecnologia di ricarica a 66 W SuperCharge e un display FullView da 6,67 pollici.

Honor 50 Lite arriva in Italia a prezzo di saldo

In particolare, la tecnologia SuperCharge consente di ricaricare il dispositivo del 40% in soli 10 minuti e al 100% in meno di 40 minuti. Il tutto preservando la vita della batteria, che non si surriscalda durante il processo di carica. Per quanto riguarda il comparto fotografico, come detto, 50 Lite é caratterizzato da quattro fotocamere: sensore principale da 64 megapixel, fotocamera grandangolare da 8 megapixel, fotocamera macro da 2 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel.

Prezzo e disponibilità

Honor 50 Lite è disponibile in due colori: Deep Sea Blue, Midnight Black, in preorder solo su Hi Honor a partire dal 26 novembre al 3 dicembre al prezzo di 299,90 euro. Dopo il 3 dicembre, potrete trovarlo anche su Amazon.

Ma non é tutto, poiché il device sarà in offerta flash limitata il 26 novembre per 30 pezzi a soli 249 euro, sempre su Hi Honor.