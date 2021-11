Oltre a tenere traccia della nostra salute e dell’esercizio fisico, molto utenti vogliono anche maggiore attenzione sulle abitudini di sonno. Le persone sono alla ricerca di fitness tracker e smartwatch con funzionalità di monitoraggio del sonno. Con le sue misurazioni del punteggio del sonno, Fitbit è un marchio noto in questo settore. Ora la società sta rilasciando Sleep Animals, uno strumento affascinante e pratico che ti dirà a quale animale assomigli di più, almeno in termini di modelli di sonno.

Sleep Animals sembra essere una funzionalità solo di Fitbit Premium, secondo Google. Tuttavia, poiché è attualmente in versione beta, non tutti gli abbonati l’hanno ancora ricevuto. Se viene visualizzata una nuova scheda nel punteggio del sonno tra il grafico a barre in alto e il punteggio giornaliero, saprai che è già disponibile per te. Vedrai prima una ‘valutazione di alto livello’ della tua routine del sonno in parole semplici.

Fitbit ha rilasciato la funzione per utenti premium

Se tocchi la carta, otterrai una valutazione a pagina intera con l’immagine di un animale addormentato. Ogni mese ti verrà assegnato un animale in base al punteggio del sonno del tuo tracker Fitbit. C’è un motivo per cui le tue abitudini o valutazioni del sonno vengono paragonate a quell’animale. Naturalmente, ti fornirà suggerimenti e consigli su come migliorare il tuo punteggio del sonno.

La ‘tartaruga che dorme lentamente’, il ‘pappagallo del sonno irrequieto’, il ‘riccio del sonno superficiale’, la ‘giraffa del sonno breve’, il ‘delfino del sonno segmentato’ e l”orso del sonno fermo’ sono i sei animali del sonno. I nomi sono autoesplicativi, ma il tuo animale assegnato ti fornirà una spiegazione molto più ampia. Tuttavia, se vuoi saperne di più sugli altri, puoi controllare gli altri tipi di sonno.

Solo un piccolo numero di abbonati Fitbit Premium sarà in grado di accedere alla funzione beta e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Non si sa ancora se questa diventerà una funzionalità permanente per gli abbonati.