Honor ha annunciato oggi la data di lancio della serie Honor 60 sul proprio account Weibo. La gamma Honor 60 sarà svelata in Cina il 1° dicembre e molti utenti non vedono l’ora di sapere cosa la società ha riservato per loro con questo nuovo device cui rilascio è imminente.

La tavolozza dei colori della serie Honor 60 conterrà temi del cielo stellato, secondo un video teaser pubblicato dalla società. L’Honor 60, come la famiglia Honor 50, avrà una doppia fotocamera, secondo un’immagine promozionale vista in precedenza che rivelava alcuni importanti dettagli.

Honor 60 arriverà a dicembre con alcune novità

La serie Honor 50 comprende tre modelli: Honor 50, Honor 50 Pro e Honor 50 SE, che ha debuttato in Cina a giugno. Secondo alcune indiscrezioni, Honor 60, Honor 60 Pro e Honor 60 SE sostituiranno questi modelli. Le specifiche di questi telefoni devono ancora essere rivelate dal produttore cinese. Il trio Honor 60 sembra essere un diretto concorrente di OPPO Reno7, Reno7 Pro e Reno7 SE, che verranno lanciati il ​​25 novembre.

Le specifiche delle varianti Honor 60 sono sconosciute. Le varianti Vanilla e Pro dovrebbero supportare la ricarica rapida da 66 W, ma il modello SE potrebbe supportare solo la ricarica da 40 W. GIA-AN00, ELZ-AN00, TNA-AN00, ANY-AN00 e LSA-AN00 sono alcuni dei telefoni Honor che sono stati visti su 3C. È probabile che due di questi device vengano rilasciati in Cina come Honor 60 e Honor 60 Pro, ma al momento non ci sono certezze.

Ricordando che il SoC Snapdragon 778G ha alimentato Honor 50 e Honor 50 Pro, mentre l’Honor 50 SE era alimentato da un processore Dimensity 900, Honor 60, 60 Pro e 60 SE, potrebbero offrire chipset migliori.