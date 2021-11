L’operatore telefonico WindTre sta già proponendo in questi giorni numerosi promozioni, offerte e sconti in occasione dei WinDay. Tuttavia, sembra che le sorprese non siano finite qui. L’operatore telefonico ha infatti deciso di offrire giga illimitati gratis a tutti i suoi clienti per questo fine settimana. Scopriamo insieme cosa fare per poter usufruire dell’iniziativa.

WindTre regala giga senza limiti ai suoi clienti per il fine settimana

Per questo fine settimana, ovvero 13 e 14 novembre 2021, il noto operatore telefonico arancione ha deciso di fare una bella sorpresa ai suoi clienti. Come già accennato, infatti, l’operatore sta offrendo giga senza limiti per tutto il fine settimana.

Per poterne usufruire, però, gli utenti dovranno essere mobile privati e non dovranno avere attiva nessuna offerta con solo internet. Oltre a questo, è necessario che ci sia credito residuo sulla propria scheda SIM ed è necessario che quest’ultima non sia stata sospesa.

Gli utenti vedranno attivare in maniera totalmente automatica i giga senza limiti per questo week weekend e saranno inoltre disattivati alla fine del fine settimana sempre in modalità automatica. Vi ricordiamo che i giga offerti dall’operatore sono validi solo per le connessioni effettuate in Italia (quindi non è compresa la navigazione 8n paesi UE) con copertura 5G e 4G.

Vi ricordiamo che WindTre sta offrendo in questi giorni anche una nuova offerta per alcuni suoi ex clienti mobile. Nello specifico, si tratta dell’offerta WindTre Go 100 Star Plus, la quale comprende 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 200 SMS a 7,99 euro al mese.