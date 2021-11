Arriverà in Italia nel settembre del prossimo anno e porterà con se tantissime novità. La prossima serie di iPhone è oggetto di indiscrezioni ormai da diversi mesi e ancor prima del lancio degli iPhone 13 aveva attirato l’attenzione per via di quelle che molto probabilmente saranno le novità introdotte da Apple. La scomparsa del notch e l’eliminazione del modello “mini” sono soltanto alcuni degli aggiornamenti previsti.

iPhone 14: data di lancio e specifiche dei prossimi melafonini!

Il primo dettaglio sulla prossima serie di iPhone riguarda l’eliminazione della versione mini, che potrebbe essere sostituita da un nuovo modello di iPhone 14 low cost. Apple potrebbe proporre al suo pubblico un dispositivo più economico ma a riguardo le indiscrezioni si dimostrano ancora contrastanti. Alcune voci manifestano la loro sfiducia nei confronti della notizia, ritenendo più probabile l’arrivo dell’atteso iPhone SE 3.

Apple dovrebbe, quindi, procedere con la presentazione di quattro modelli: un iPhone 14 e un iPhone 14 Pro, entrambi con display da 6,1 pollici; e due ulteriori versioni iPhone 14 Max e Pro Max con display da 6,7 pollici.

I quattro dispositivi potrebbero presentare una caratteristica inedita: Apple potrebbe eliminare definitivamente il notch dai suoi iPhone 14. La fotocamera frontale potrebbe essere inserita all’intero di un foro posizionato nella parte superiore al centro del display. Le giuste considerazioni emerse circa la soluzione alla quale il colosso dovrebbe far ricorso per il posizionamento dei sensori fino ad ora inseriti nel notch troverebbero risposta in quanto affermato dal leaker Jon Prosser.

Prosser ritiene infatti che i prossimi iPhone non saranno dotati di FaceID, la tecnologia sarà probabilmente sostituita dal TouchID ma anche in questo caso i pareri sono ancora contrastanti.

Il lancio dei due melafonini avverrà nel settembre 2022 e sono già state ipotizzate le prime date. Apple potrebbe rilasciare la nuova serie tra il 9 e il 16 settembre.