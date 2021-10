In questi ultimi giorni si è tornato a parlare del nuovo modello di iPhone economico in arrivo nel 2022. Le indiscrezioni più recenti hanno fatto riferimento alla somiglianza del presunto iPhone SE 3 con il precedente iPhone XR, sostenendo inoltre che tra le sue caratteristiche vi sarà la presenza del Touch ID nel tasto Home e di un display LCD, che lo renderà l’ultimo smartphone Apple dotato di un tale pannello.

All’emergere di tali anticipazioni ha fatto seguito l’intervento di Ross Young, noto leaker che ribalta quanto trapelato fino ad ora fornendo ulteriori informazioni sul prossimo iPhone SE di Apple.

Apple lancerà un iPhone SE 3 soltanto nel 2024 ma arriverà un modello Plus!

Stando alle affermazioni di Ross Young, nel 2022 Apple lancerà un iPhone SE Plus. La denominazione “Plus”, però, non sarà impiegata per indicare un dispositivo con display di maggiori dimensioni bensì per far riferimento al miglioramento delle prestazioni rispetto all’ultimo modello presentato.

Il presunto iPhone SE Plus potrebbe, infatti, distinguersi per la presenza del 5G pur continuando a essere caratterizzato da un display LCD da 4,7 pollici. Il vero aggiornamento, secondo la fonte, avverrà soltanto nel 2024, anno in cui Apple procederà con il lancio di un ipotetico iPhone SE 3.

Quest’ultimo potrebbe presentare dei veri aggiornamenti traducibili in primo luogo nell’aumento delle dimensioni del display, che potrebbe inoltre ospitare un foro destinato alla fotocamera frontale. Le informazioni a riguardo scarseggiano ancora. Infatti, restano sconosciute le effettive dimensioni dello schermo così come incerti rimangono i dettagli in merito alla fotocamera e alla sua collocazione.