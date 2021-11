Da ieri 18 novembre 2021 l’operatore Vodafone Italia ha lanciato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti, attualmente in Tim, che hanno lasciato il consenso commerciale.

La proposta è l’attivazione dell’offerta Special Minuti 50 GB a meno di 10 euro al mese, anche per i clienti che provengono oltre da Tim, anche da Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil. Scopriamo insieme cosa prevede.

Torna in Vodafone con la Special Minuti 50 GB a meno di 10 euro

Vodafone Special Minuti 50 Giga prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G a 9,99 euro al mese. L’operatore prevede un costo di attivazione di 0,01 euro, oltre il costo della nuova SIM ricaricabile. Ovviamente continuano, in parallelo, anche altre offerte molto interessanti dell’operatore rosso.

La prima è sicuramente la Vodafone Special 100 Digital Edition con Prova Vodafone, con 100 Giga, minuti ed SMS illimitati, prezzo garantito per 24 mesi con Smart Pay e Happy Black incluso se si proviene da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali. Il primo mese ha un prezzo di 5 euro mentre per quelli successivi a 9.99 euro al mese.

Un’altra offerta molto interessante è la Vodafone Special Giga con Prova Vodafone, con 70 Giga di traffico internet, minuti illimitati ed 1000 SMS a 5 euro il primo mese e 7.99 euro al mese per i mesi successivi. Quest’ultima offerta è disponibile per gli utenti che provengono da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali come ad esempio PosteMobile, LycaMobile, Optima Mobie e 1Mobile.