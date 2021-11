Le sorprese proposte da Comet in occasione del volantino Black Friday sono tra le migliori in assoluto, a tutti gli effetti gli utenti possono pensare di spendere cifre molto più base del normale, grazie alla presenza di numerose offerte speciali, dai prezzi veramente economici.

Il volantino attuale ripercorre perfettamente le richieste e le necessità dei consumatori nazionali, promettendo un risparmio che supera le aspettative. La campagna risulta essere attiva ovunque sul territorio, con l’aggiunta del sito ufficiale, il quale promette una sorpresa aggiuntiva: la spedizione presso il domicilio sarà sempre gratis, al superamento dei 49 euro di spesa.

Comet: questi sconti hanno prezzi veramente molto bassi

Con le offerte Comet del Black Friday 2021 non si scherza assolutamente, gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone dal prezzo non superiore ai 500 euro, troveranno a tutti gli effetti pane per i propri denti, garantendosi l’accesso a modelli di ultima generazione.

Il più interessante fra tutti è chiaramente lo Xiaomi Mi 11i, appena presentato al pubblico, e ritenuto da moltissimi come una valida alternativa al quotato Xiaomi Mi 11, viene proposto dall’azienda ad un prezzo che non supera i 499 euro.

Riducendo leggermente le aspettative, infatti si spendono al massimo 399 euro, l’occhio cade direttamente sull’ottimo Realme GT Master Edition, un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, e che punta fortissimo sull’estetica. Se volete approfondire la conoscenza del volantino Comet, ricordatevi di aprire subito il sito ufficiale, scoprendo le singole pagine della campagna discussa nell’articolo.