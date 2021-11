Nel mondo Android le principali protagoniste della scena sono senza dubbio le applicazioni, i piccoli software infatti sono responsabili di tutte le possibilità a cui abbiamo accesso al giorno dolci con i nostri smartphone, da guardare una serie TV fino a gestire interamente il nostro conto in banca.

Questo contesto r sulle applicazioni i software più diffusi al mondo, una situazione che però ce l’ha anche un lato oscuro abbastanza importante, le app infatti vengono spesso utilizzate dai truffatori o dagli hackers per inoculare all’interno della community i malwares.

I malwares altro non sono che dei piccoli software malevoli pensati e scritti per adempiere delle azioni negative sul nostro device, in primis parliamo del data breach, ovvero il furto dei dati contenuti nelle memorie dei device, i quali visti la profonda integrazione degli smartphone nel tessuto sociale, possono avere un valore specifico decisamente importante.

App malwares

Se avete una delle seguenti applicazioni installata nel vostro device eliminatela subito.