Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico WindTre sta proponendo tramite una nuova campagna SMS una nuova offerta per alcuni suoi ex clienti. Si tratta in particolare della primo denominata WindTre Go 100 Star Plus e che avrà un costo mensile di 7,99 euro.

WindTre propone per alcuni suoi ex clienti la promo Go 100 Star Plus

Come già accennato, attraverso una campagna SMS il noto operatore telefonico arancione sta cercando di convincere alcuni suoi ex clienti a tornare. Nello specifico, WindTre sta proponendo l’offerta denominata WindTre Go 100 Star Plus. Quest’ultima sarà attivabile però soltanto fino al prossimo 21 novembre 2021 e per farlo sarà necessario recarsi presso un negozio fisico aderente.

Con l’offerta in questione gli utenti che effettueranno la portabilità del proprio numero potranno utilizzare ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è di 7,99 euro al mese e non sono previsti nè costo di attivazione né costo per la scheda SIM. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore tramite SMS:

“Buone notizie! Torna in Windtre e avrai 100 GIGA Minuti Illimitati e 200 SMS a soli 7,99E/mese. Attivazione e SIM GRATIS. Attiva nei nostri negozi fino al 21/11. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100splus”.

Vi ricordiamo che in questi giorni sono inoltre disponibili diverse iniziative, sconti e promozioni lanciate dall’operatore telefonico in occasione dei WinDay. Per questo fine settimana, in particolare, sarà indetto il concorso DiPiùWeekend con il quale si potranno vincere delle Gift Card da spendere presso lo store Trony.