Pokémon Spada e Scudo: la guida completa per ottenere Papà Zarude e Celebi cromatico

The Pokémon Company distribuirà non uno, ma due Pokémon speciali su Pokémon Spada e Scudo, ovvero Papà Zarude e Celebi cromatico. I due personaggi principali della 23° pellicola Pokémon verranno distribuiti come Codici Seriali nei giochi di ottava generazione. Per ottenerli, bisognerà però avere un account del Club Allenatori, o registrarsi entro e non oltre il 25 settembre. Bando alle ciance, è arrivato il momento di scoprire come ottenere i codici che vi regaleranno delle ottime agevolazioni!

Pokémon: il procedimento per ottenere le agevolazioni

Tramite l’account innanzitutto avrete accesso alla newsletter, dove poi riceverete i codici. Come crearlo? Basterà cliccare su questo link e ricordare i seguenti passaggi:

Aprire il menù principale di Pokémon Spada e Scudo e selezionare “Dono Segreto”;

Cliccare su “Ricevi un Dono Segreto”;

Selezionare “Tramite codice seriale/password per collegarsi a internet;

Inserire il Codice Seriale;

Aspettare che il dono venga inviato;

Recuperare i Pokémon direttamente nei Box (e non dimenticare di salvare).

Papà Zarude sarà un Pokémon di livello 70 con l’abilità Fogliamanto, terrà l’oggetto Stolascelta e conoscerà le mosse: Giunglacura, Martelpugno, Vigorcolpo ed Energipalla. Celebi cromatico sarà di livello 60 e avrà l’abilità Alternacura, terrà l’oggetto Fortunuovo e conoscerà: Fogliamagica, Divinazione, Goccia Vitale e Rintoccasana.

Come se non bastasse, con l’imminente apertura dei cancelli della Fashion Week, Niantic si prepara a festeggiare l’evento dedicato allo stile. Dunque, Furfrou (il Pokémon Barboncino facente parte della sesta Generazione, ed esordito con Pokémon X e Pokémon Y) ne sarà protagonista. Di tipo Normale, la creatura è pronta a calcare la passerella di Pokémon GO con un costume studiato per l’occasione, ma ancora non presentato ufficialmente.