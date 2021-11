Continua la lotta al primato della rete fissa italiana e delle promozioni di telefonia mobile. Gli operatori telefonici, in questo periodo, senza esclusione di colpi e a suon di offerte cercano di conquistare più clienti possibili. È questo il caso di Fastweb e delle sue promo di rete fissa e mobile dai prezzi incredibili e con una qualità che solo lui può dare. Grande offerta combinata di Fastweb che, sottoscrivendo le 2 offerte Casa Light e Mobile Light, ti regala WOW Space. Ecco dettagli e costi.

Fastweb: Casa Light + Mobile Light = risparmio assicurato

L’operazione non fa una piega: grazie all’offerta di Fastweb Casa Light combinata con quella Mobile Light il risultato è risparmio assicurato. Non solo, ma in regalo c’è anche WOW Space, il servizio cloud facile, sicuro e senza limiti di spazio. Ma ora veniamo a noi e scopriamo cosa offre questa offerta combinata.

Iniziamo con il pacchetto Fastweb Casa Light che costerebbe 27,95 euro al mese, ma abbinato a Mobile Light scende a 24,95 euro al mese. Il ricco bundle per la Fibra include:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; Giga illimitati per navigare alla velocità della Fibra;

per navigare alla velocità della Fibra; attivazione della linea gratuita;

della linea gratuita; un Modem FASTGate per connettere alla massima velocità tutta la casa.

Ora è il momento di vedere cosa include invece il pacchetto Fastweb Mobile Light che, oltre ad abbassare il canone dell’offerta Casa Light, a soli 4,95 euro al mese include:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 SMS verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 50 Giga di traffico dati anche in 5G, a seconda della copertura; spedizione e contributo della SIM gratuiti se si sottoscrive l’offerta direttamente online.

Quindi, facendo il classico conto della serva, l’offerta combinata di Fastweb che include i pacchetti Casa Light, con Fibra ultraveloce, e Mobile Light, con 5G incluso, costa al mese solamente 29,90 euro.

Vi ricordiamo che se la vostra zona non è raggiunta dalla Fibra o dall’ADSL, è possibile sottoscrivere l’offerta Fastweb Mobile Dati che offre connessione ultraveloce con il 5G ovunque.