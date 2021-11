Il produttore cinese Realme ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato cinese un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Q. Si tratta del nuovo Realme Q3t, il quale si presenta sostanzialmente come una versione re-branded di Realme Q3s.

Realme annuncia in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo medio di gamma Realme Q3t

Realme Q3t è il nuovo smartphone di fascia media presentato ufficialmente in queste ore dal noto produttore cinese e si tratta, come già detto, di una versione re-branded dello scorso Realme Q3s. Tra le caratteristiche principali, spicca senz’altro il nuovo processore di casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 778G. A supporto, troviamo 256 GB di storage interno e 8 GB di memoria RAM. Questi ultimi, in particolare, possono essere ampliati ulteriormente fino a 5 GB tramite la tecnologia DRE, ovvero Dynamic RAM Expansion.

Dal punto di vista estetico, il nuovo device di casa Realme si affida ad un display con un piccolo foro laterale e a tre fotocamere posteriori. Il pannello, nello specifico, è un IPS LCD con una diagonale da 6.67 pollici in FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento di ben 144Hz, mentre la luminosità di picco raggiunge i 600 nits. Concludono infine la scheda tecnica una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W, il sistema operativo Android 11 a bordo e un sensore fotografico posteriore principale da 48 megapixel.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di fascia media Realme Q3t sarà distribuito per il momento per il solo mercato cinese ad un prezzo di circa 285 euro al cambio.