I primi rendering di OnePlus 10 Pro del prossimo anno sono arrivati ​​online, offrendo un primo sguardo all’esclusivo design della fotocamera posteriore del telefono. Fino a questo punto, le uniche informazioni che abbiamo avuto sulla serie OnePlus 10 sono una conferma ufficiale che il suo software sarà una fusione di ColorOS e OxygenOS.

Il motivo principale di questa fusione è il mantenimento di una sola ROM Android anziché ROM separate per Oppo e OnePlus. Allo stesso tempo, abbiamo appreso che la serie OnePlus 10 sarebbe stata il prossimo telefono principale di OnePlus, poiché non ci sono piani per OnePlus 9T.

OnePlus 10 Pro verrà rilasciato l’anno prossimo

Grazie a OnLeaks e Zouton, ora possiamo ottenere un’immagine migliore di come sarà OnePlus Pro 10 tramite un paio di rendering. In essi, troviamo che il telefono ultra-high-end ha adottato un design a rilievo della fotocamera intorno al bordo. In un certo senso, questo richiama il design della serie Galaxy S21 di quest’anno, che ha una protuberanza dietro l’angolo, che sanguina sui bordi superiore e sinistro della parte posteriore.

All’interno della sporgenza della fotocamera, ci sono tre sensori e un flash, disposti in una griglia di cerchi 2×2. Ingrandendo ulteriormente, puoi vedere che la superficie posteriore ha una trama notevolmente granulosa, che, se definitiva, renderebbe il telefono più facile da impugnare. Allo stesso modo, il pulsante di blocco ha una trama irregolare, proprio come l’anno scorso, che lo rende facile da distinguere tattilmente dal bilanciere del volume appena sotto. In particolare, non sembra esserci uno ‘slider di avviso’ come nei precedenti telefoni OnePlus, utilizzato per passare rapidamente da squillo, vibrazione e silenzio.

Secondo OnLeaks, i nuovi rendering si basano su immagini reali dei prototipi di produzione di OnePlus 10 Pro e parti del design e delle specifiche del telefono potrebbero potenzialmente cambiare tra oggi e il lancio del telefono l’anno prossimo.