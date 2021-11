Le offerte lanciate nel volantino Expert sono a dir poco incredibili, tutti gli utenti hanno la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro rispetto ai listini, semplicemente decidendo di recarsi in un negozio dell’azienda, o affidandosi all’e-commerce stesso.

La campagna promozionale non si discosta da quanto di buono avevamo osservato nelle scorse settimane, la disponibilità in Italia resta pressoché intatta, garantendo prodotti di alta qualità al giusto prezzo finale di vendita. Coloro che si affideranno al volantino, riceveranno anche una garanzia di 24 mesi, la quale prevede la copertura dei difetti di fabbrica, non dei danni accidentali causati dagli utenti.

Iscrivetevi il prima possibile a questo canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, potrete scoprire i migliori codici sconto del periodo.

Expert: attenzione a questi sconti, sono da impazzire

Da Expert sono stati attivati tantissimi sconti speciali che possono spingere davvero gli utenti a spendere molto meno di quanto avrebbero mai pensato, o sperato nell’ultimo periodo. Il modello di punta dell’ottima campagna promozionale è chiaramente l’Oppo Find X3 Neo, un terminale disponibile all’acquisto a 569 euro, con il quale si possono raggiungere prestazioni da vero top di gamma.

Sotto i 400 euro, invece, si possono acquistare svariati modelli che promettono un responso complessivamente discreto ed accessibile ai più; tra questi spiccano chiaramente Oppo Find X3 Lite, Galaxy S20 FE, Wiko Power U10, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o anche Motorola E7 Power.

Indipendentemente da ciò che sceglierete, ricordatevi che la versione disponibile è completamente sbrandizzata, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico (di conseguenza sono più tempestivi).