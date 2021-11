Il volantino Carrefour integra al proprio interno offerte veramente molto speciali, che possono spingere gli utenti a raggiungere un livello di risparmio che travalica le più rosee previsioni, garantendo l’acquisto dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

La spesa da Carrefour è ridotta ai minimi termini, e sopratutto risulta essere alla portata di ogni cliente in Italia, è bene ricordare infatti che gli acquisti possono essere completati ovunque sul territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. I prodotti sono distribuiti con la solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi, ed è prevista la versione no brand, nel caso in cui si trattasse di telefonia mobile.

Carrefour: le offerte sono da non perdere assolutamente

Carrefour sta letteralmente stregando gli utenti con una campagna promozionale perfettamente in grado di riservare sconti incredibili, al giusto prezzo finale di vendita. I modelli disponibili nel volantino sono tutti distribuiti a meno di 300 euro, garantendo infatti un risparmio che travalica le aspettative.

Al momento risultano essere acquistabili Oppo A94, TCL 20Y e Oppo A53s, la cui punta di diamante è sicuramente rappresentata dall’Oppo A94, un terminale su cui Oppo sta puntando moltissimo, sopratutto in termini di rapporto qualità/prezzo (è in vendita a soli 279 euro).

