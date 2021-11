La Honda HR-V 2022 sfoggia un design distintivo che si distacca dai SUV tradizionali e crossover moderni. Ha un frontale più robusto con una griglia del radiatore esagonale notevolmente più grande, un cofano piatto a forma di V rovesciato più alto e fari più marcati.

Ai lati, la Honda HR-V 2022 è più aerodinamica e una linea del tetto più dritta che migliora la visibilità esterna per i passeggeri posteriori. Il look del retrotreno è l’opposto del frontale e delle fiancate, caratterizzato da un parabrezza tipico dei SUV coupé.

I nuovi interni

Il cruscotto è una delle parti più importanti che sono state rivisitate, come il display centrale indipendente. Apprezzato il nuovo pannello di controllo con clima bizona con comandi fisici e quadranti rotanti. I controlli delle prese d’aria laterali sono dotati di manopole simili ma più piccole che contribuiscono al tema minimalista fornendo allo stesso tempo maggiore praticità. Il volante e il cruscotto sembrano più piccoli di quelli della vecchia Honda HR-V.

Honda ha utilizzato i sedili posteriori di nuova concezione nella nuova HR-V e li ha posizionati 30 mm più indietro. L’azienda ha dato altri due gradi di reclinazione ai sedili posteriori. Il conducente è seduto di 10 mm più in alto rispetto al modello precedente, il che dovrebbe fornire una migliore visuale della strada.

Caratteristiche Honda HR-V 2022

La 2022 Honda HR-V è dotata di una miriade di nuove funzionalità per attirare clienti giovani ed esperti di tecnologia. All’esterno, ha fari a LED con luci diurne a LED che fungono anche da indicatori di direzione sequenziali, sempre a LED, luci di svolta attive e cerchi in lega da 18 pollici. Novità anche per le maniglie delle portiere posteriori che ora sono nascoste e portellone elettrico con funzione Walk Away Close.

Le principali caratteristiche degli interni includono il sistema di diffusione dell’aria, il sistema di infotainment touchscreen da 9 pollici con Apple CarPlay wireless, Android Auto cablato, aggiornamenti OTA, display TFT da 7 pollici con informazioni per il conducente, pad di ricarica wireless, luci abitacolo attivabili al tocco e un sistema audio premium con un amplificatore.

Il 2022 HR-V ha sedili anteriori stabilizzanti con un supporto a molla, che riduce l’affaticamento nei lunghi viaggi e offre maggiore comfort nell’uso quotidiano. I conducenti e i passeggeri anteriori tendono a trovare disagio con l’aria del climatizzatore che scorre direttamente su di loro. In questo caso, Honda ha pensato ad una nuova configurazione che rilascia un flusso d’aria più leggero. L’aria viaggia anche verso il tetto, creando un delicato vortice.