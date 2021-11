La build stabile OxygenOS 11 basata su Android 11 è stata lanciata quasi un anno fa e si è fatta strada nei migliori telefoni OnePlus, inclusi OnePlus 8, OnePlus 7 e la serie Nord. OnePlus ha anche affermato che lancerà l’aggiornamento a OnePlus 6 e 6T, rendendo Android 11 il terzo aggiornamento della piattaforma per questi telefoni.

Ci è voluto molto tempo perché OnePlus ha dovuto affrontare una serie di problemi, ma la build stabile di OxygenOS 11 sta ora arrivando a OnePlus 6 e 6T. Anche se questa è una buona notizia, la build ha un bug particolare che rende WhatsApp inutilizzabile.

OnePlus 6/6T: l’update è stato rilasciato da poco con alcuni bug noti

Dopo essere passato a OxygenOS 11 su OnePlus 6T, alcuni utenti non sono stati in grado di scaricare alcun file multimediale da WhatsApp, comprese foto e video meno recenti già archiviate sul telefono. Quando hanno provato ad eseguire il backup su Google Drive della cronologia chat, l’operazione non è riuscita. Anche ripristinare lo smartphone non ha funzionato.

A quanto pare, questo è un problema noto in OxygenOS 11 su OnePlus 6 e 6T e, in base a diversi thread del forum, il problema è iniziato alcune settimane fa poiché sempre più dispositivi sono passati al canale stabile OxygenOS 11. Il fatto che una funzionalità fondamentale di WhatsApp sia stata interrotta su questi dispositivi per così tanto tempo è incredulo e OnePlus deve affrontare questo problema. Al momento non esiste una tempistica per una correzione.

Dunque, se volete imbattervi in questo nuovo aggiornamento di OxygenOS, tenete presente che WhatsApp potrebbe non funzionare correttamente. Al momento, non esiste correzione e speriamo che la società rilasci presto un update.